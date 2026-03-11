Teenager am S-Bahnhof ausgeraubt: Handyortung überführt jungen Hamburger

Ein 16-Jähriger wurde nachts an der S-Bahn-Haltestelle Krupunder überfallen und geschlagen. Einer der Täter konnte dank Handyortung schnell geschnappt werden.

Der 16-Jährige wollte in der Nacht zum Sonntag seinen abgestellten E-Scooter an der S-Bahn-Haltestelle Krupunder abholen, musste dort aber feststellen, dass dieser geklaut worden war. Damit nicht genug, plötzlich wurde er von einem Unbekannten in eine Gasse gezerrt und bedroht.

Der Täter und sein Komplize zwangen ihn dazu, sein Handy herauszurücken und ihnen den Code für seinen E-Scooter zu verraten – den sie vorher gestohlen hatten. Dann wurde er auch noch niedergeschlagen, das kriminelle Duo flüchtete.

Handyortung überführt einen der Täter

Der Teenager ging zur Polizei: Die konnte das gerade geraubte Smartphone orten. Es wurde zusammen mit einer Schreckschusspistole bei einem 20 Jahre alten Hamburger gefunden, der sich nach Kräften gegen seine Festnahme wehrte, weswegen er sich nun nicht nur wegen des Verdachts des schweren Raubes und des unerlaubten Umgangs mit Schusswaffen verantworten muss, sondern auch wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte.

Nach seinem Komplizen wird weiter gefahndet. Er wird als 18 oder 19 Jahre alt, Brillenträger und dunkel gekleidet beschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer (04101) 20 20.