Jet kreist über dem Norden: Feuerwehr bereitet sich auf Notlandung vor

Am Hamburger Flughafen läuft derzeit ein Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Eine mit rund 100 Passagieren besetzte Maschine hatte unmittelbar nach dem Start in Fuhlsbüttel technische Probleme gemeldet.

Die Embraer E190LR der portugiesischen Fluglinie Air Portugal war am Mittag in Hamburg gestartet. Schon kurz nach dem Start meldete die Besatzung technische Probleme. Neben der Flughafenfeuerwehr wurden auch die Feuerwehr der Stadt Hamburg und der Rettungsdienst alarmiert.

Man ist auf einen Großeinsatz vorbereitet. Wann die Maschine in Hamburg landen kann, steht derzeit noch nicht fest. Der Jet kreist derzeit weiter über Norddeutschland. Das passiert, um größere Mengen Treibstoff zu verbrauchen. So soll das Risiko bei der Landung minimiert werden. Ein Ablassen des Kerosins soll technisch nicht möglich sein.

Der übrige Flugverkehr sei derzeit nicht beeinträchtigt, so eine Sprecherin des Flughafens.