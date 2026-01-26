Notlandung in Hamburg: Jet kreiste stundenlang über dem Norden

Am Flughafen Hamburg läuft derzeit ein Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Eine mit rund 100 Passagieren besetzte Maschine hatte unmittelbar nach dem Start in Fuhlsbüttel technische Probleme gemeldet. Nun ist der Jet gelandet.

Die Embraer E190LR der portugiesischen Fluglinie TAP Air Portugal war am Mittag in Hamburg gestartet. Schon kurz nach dem Start meldete die Besatzung technische Probleme. Neben der Flughafenfeuerwehr wurden auch die Feuerwehr der Stadt Hamburg und der Rettungsdienst alarmiert.

Flughafen Hamburg: Notlandung nach Stunden

Inklusive Besatzung befinden sich 109 Menschen an Bord des 36-Meter-Fliegers. Rund zweieinhalb Stunden lang kreiste der Jet über Norddeutschland, um vor der Landung möglichst viel Treibstoff zu verbrauchen. So soll die Brandgefahr bei der Landung minimiert werden, außerdem verringert sich so das Gewicht der Maschine.

Gegen 16 Uhr schien der Jet mit dem Landeanflug auf den Flughafen Hamburg zu beginnen, drehte jedoch schon kurz danach bei. Zwischenzeitlich verringerte das Flugzeug seine Flughöhe von rund 2100 Metern auf etwa 1000 Meter. Eine halbe Stunde später landete der Jet schließlich, wie aus Angaben des Portals Flightradar24 hervorging.

„Der Jet ist sicher gelandet“, bestätigte ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr. „Die Feuerwehr wird jetzt die Passagiere sichten, um sicherzugehen, dass es allen gut geht.“ Das sei aufgrund der Ausnahmesituation geboten. Man habe sich auf einen sogenannten Massenanfall von Verletzten vorbereitet. Rund 120 Kräfte seien vor Ort gewesen.

Mittlerweile haben die Passagiere das Flugzeug bereits verlassen und befinden sich auf dem Weg zum Terminal, wie eine Airport-Sprecherin der MOPO sagte. Wie es für die Gäste weitergeht, was der Grund für die Notlandung war und wann der Jet wieder startklar ist, konnte sie nicht sagen.