Von 30 kontrollierten Fahrzeugen wurden 20 von den Einsatzkräften beanstandet. Ein Wagen war ohne TÜV unterwegs.

Wie sicher sind Hamburgs Taxis? Das wollten die Polizei und die Verkehrsgewerbeaufsicht am Donnerstag herausfinden.

Sechs Polizeibeamte und zwei Beschäftigte der Verkehrsgewerbeaufsicht kontrollierten 30 Taxis. Bei 20 Fahrzeugen – also zwei Dritteln – gab es Beanstandungen.

Taxis in Hamburg kontrolliert

Anzeige

Insgesamt stellte das Team 23 Ordnungswidrigkeiten fest. 14 davon waren sogenannte „unerlaubte Bereitstellungen“. Das heißt, die Fahrer warteten an Orten, an denen sie nicht stehen durften, auf Kundschaft, etwa auf der Bushaltespur für Stadtbusse an der Kirchenallee (St. Georg).

Ein Fahrer darf seit der Kontrolle erst einmal keine Fahrgäste mehr mitnehmen. Auch das Leuchtschild auf dem Dach wurde ihm abgenommen. Grund: Der TÜV war abgelaufen.