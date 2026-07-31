Der Motorradfahrer krachte auf dem Hofweg in Hamburg in die Seite des Taxis. privat / hfr

Bei einem Unfall auf der Uhlenhorst ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Biker war in die Seite eines Taxis gekracht, das vor ihm zu einem Wendemanöver ansetzte.

Wie die Polizei bestätigte, passierte der Unfall gegen 22 Uhr auf dem Hofweg. Dort wendete der Fahrer des Taxis plötzlich, um ein Hotel anzusteuern. Dabei übersah er den von hinten herannahenden Motorradfahrer.

Schwer verletzter Motorradfahrer in Klinik

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Der Biker hatte offenbar keine Chance mehr abzubremsen oder auszuweichen und krachte in die Seite des Taxis. Dabei trug er schwere Verletzungen davon und kam in eine Klinik.

Der Taxifahrer erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst betreut. Die Polizei ermittelt.