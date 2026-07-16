Fahrgast greift Taxifahrer an – danach klaut er das Taxi und flüchtet, macht aber einen Fehler.

Die Polizei fand das gestohlene Taxi in Hohenfelde auf und stellte es sicher. Privat / hfr

Ein Taxifahrer ist in der Nacht zu Donnerstag in St. Georg von einem Fahrgast angegriffen und verletzt worden. Anschließend setzte sich der Täter mit dem Taxi ab – doch die Flucht endete schon nach wenigen Metern.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 2.25 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen stieg ein bislang unbekannter Mann an der Straße Beim Strohhause in das Taxi. Während der Fahrt gerieten Fahrgast und Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in Streit.

Fahrgast greift Taxifahrer an und flüchtet in dessen Taxi

Anzeige

Am Lübeckertordamm forderte der Mann den Taxifahrer zum Anhalten auf und stieg anschließend aus, ohne die Fahrt zu bezahlen. Als der Fahrer ihm folgte, um den mutmaßlichen Zechpreller zur Rede zu stellen, griff der Unbekannte ihn mit Pfefferspray an.

Das könnte Sie auch iteressieren: Geburtstagsparty eskaliert: 18-Jähriger niedergestochen – Täter stürzt Treppe hinunter

Anschließend setzte sich der Unbekannte ans Steuer des Taxis und fuhr in Richtung Alster davon. Die Flucht dauerte jedoch nur wenige Meter: Der elektronische Fahrzeugschlüssel befand sich weiterhin beim Taxifahrer. Moderne Fahrzeuge erkennen, wenn sich der Schlüssel nicht mehr im Wagen befindet, und verhindern aus Sicherheitsgründen eine Weiterfahrt. So kam das Taxi an der Sechslingspforte in Hohenfelde zum Stehen. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß.

Anzeige

Täter flüchtig – Polizei stellt Taxi sicher

Mehrere Streifenwagen rückten zum Einsatzort aus. Die Polizei stellte das Taxi sicher. Der verletzte Taxifahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen.