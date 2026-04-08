Taxifahrer in Hamburg ausgeraubt und verletzt – Polizei sucht Zeugen

Auf St. Pauli ist es in der Nacht zu Ostermontag zu einem Raub auf einen Taxifahrer gekommen. Er hatte zwei Fahrgäste von Stellingen auf den Kiez chauffiert. Dort angekommen, wurde er mit Reizgas attackiert und ausgeraubt.

Die Tat wurde gegen 3.30 Uhr auf der Lincolnstraße verübt. Laut Polizei hatte der Taxifahrer (33) zuvor zwei Männer an der Kieler Straße auf Höhe der Straße Haferweg (Stellingen) aufgenommen und auf den Kiez gefahren.

Taxifahrer auf dem Kiez von Fahrgästen ausgeraubt

Dort angekommen, zahlten die Männer zunächst. Als der Fahrer seine Geldbörse hervorholte um Wechselgeld zu übergeben, kam es zum Angriff.

Einer der Männer sprühte ihm Reizgas ins Gesicht. Dann entrissen die Täter den Polizeiangaben zufolge dem wehrlosen Mann das Portemonnaie und flüchteten in unbekannte Richtung.

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Einer der Räuber soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er hatte dunkle längere Haare und einen dunklen Vollbart. Er soll einen dunklen Jogginganzug getragen haben. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.