Taxifahrer streitet sich mit Fahrgästen – dann fallen plötzlich Schüsse

Dramatische Eskalation eines Streits zwischen einem Taxifahrer und seinen Fahrgästen auf dem Kiez: In der Nacht zum Donnerstag werden mehrere Schüsse auf den Wagen abgefeuert – eine Kugel durchschlägt einen Außenspiegel.

Gegen 2.30 Uhr meldete sich der Taxifahrer bei der Davidwache: Er habe fünf Fahrgäste auf der Budapester Straße auf Höhe der Hausnummer 12 abgesetzt. Nachdem die Gruppe ausgestiegen war, sei es zu Streitigkeiten gekommen, so die Polizei am Morgen zur MOPO.

Mehrere Schüsse auf Taxi abgefeuert

Es seien mehrere Schüsse auf den Wagen abgefeuert worden. Eine Kugel durchschlug den linken Außenspiegel des VW Touran. Die Täter flüchteten vom Tatort. Auch eine großangelegte Fahndung brachte zunächst keinen Erfolg.

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Polizeibeamte sperrten den Bereich der Budapester Straße ab und suchten Beweismittel. Nach Informationen eines Reporters vor Ort fanden die Einsatzkräfte mehrere Patronenhülsen, die den Einsatz scharfer Munition bestätigen. Informationen zum Hintergrund des Streits hatte die Polizei zunächst noch nicht.