mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Bei dem Unfall am Deichtorplatz wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt.

Bei dem Unfall am Deichtorplatz wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Foto: NEWS5

  • Altstadt

Taxifahrer erfasst zwei Fußgänger in der City – ein Mann in Lebensgefahr

Schwerer Unfall am Deichtorplatz: Ein Taxifahrer hat in der Nacht zum Donnerstag zwei Männer angefahren. Einer von ihnen wurde lebensgefährlich verletzt.

Die Polizei wurde kurz vor 1.30 Uhr zum Unfallort an der Ecke Klosterwall/Deichtorplatz gerufen. Ersten Ermittlungen zufolge waren die beiden Männer unvermittelt auf die Fahrbahn getreten. Der Fahrer des Taxis (65) erfasste beide frontal.

Taxifahrer verletzt Fußgänger bei Unfall lebensgefährlich

Ein 50-Jähriger wurde laut Polizei lebensgefährlich verletzt, der zweite Fußgänger (30) erlitt leichte Verletzungen, alle drei Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Weitere Details zu den Verletzten und zum Unfallhergang hat die Polizei derzeit noch nicht.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test