Taxifahrer erfasst zwei Fußgänger in der City – ein Mann in Lebensgefahr

Schwerer Unfall am Deichtorplatz: Ein Taxifahrer hat in der Nacht zum Donnerstag zwei Männer angefahren. Einer von ihnen wurde lebensgefährlich verletzt.

Die Polizei wurde kurz vor 1.30 Uhr zum Unfallort an der Ecke Klosterwall/Deichtorplatz gerufen. Ersten Ermittlungen zufolge waren die beiden Männer unvermittelt auf die Fahrbahn getreten. Der Fahrer des Taxis (65) erfasste beide frontal.

Taxifahrer verletzt Fußgänger bei Unfall lebensgefährlich

Ein 50-Jähriger wurde laut Polizei lebensgefährlich verletzt, der zweite Fußgänger (30) erlitt leichte Verletzungen, alle drei Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Weitere Details zu den Verletzten und zum Unfallhergang hat die Polizei derzeit noch nicht.