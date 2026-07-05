Ein Taxi kommt in Langenhorn von der Straße ab, kracht gegen einen Baum und überschlägt sich. Der Unfall endet glimpflich.

Ein Taxi hat sich am frühen Sonntagmorgen auf der Langenhorner Chaussee überschlagen, die Straße musste voll gesperrt werden. Der Fahrer (72) hatte großes Glück.

Der 72-Jährige war laut Polizei gegen 6.30 Uhr stadtauswärts unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle verlor – in der Folge kam das Taxi links von der Straße ab.

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Das Auto prallte zunächst gegen einen Baum am Straßenrand, schleuderte zurück und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Es entstand großer Sachschaden.

Der 72-Jährige hatte sich noch vor Eintreffen der Retter selber aus dem Wrack befreien können. Er blieb nahezu unverletzt, wurde nur untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus. Sein Taxi wurde aufgerichtet und abgeschleppt.

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Die Polizei hatte für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme die Straße voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu kleineren Staus. Nach zwei Stunden war die Strecke frei.

Die Polizei versucht nun, den genauen Hergang des Unfalls zu rekonstruieren. Dabei wird auch geprüft, ob Sekundenschlaf eine Rolle gespielt haben könnte oder es einen medizinische Ursache gab.