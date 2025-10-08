Taxi rast auf dem Kiez über Bürgersteig und dann in Geschäft

Ein aufheulender Motor, zerberstende Plastikmöbel einer Außengastronomie, Scheibenklirren: Auf der Reeperbahn ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein Taxifahrer hat gegen 2 Uhr am Mittwochmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in die Front eines Geschäfts gekracht. Mit fatalen Folgen.

Taxifahrer nach Unfall unter Schock – Polizei ermittelt

Der Fahrer raste über den Bürgersteig und riss Tische einer Außengastronomie um. Schließlich krachte er in die Fensterfront eines Geschäfts.

Zum Glück war der Kiez zu dieser Zeit nur schwach besucht. Es gab keine Verletzten, nur der Taxifahrer erlitt einen Schock. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.