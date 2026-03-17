Taxi kracht in Stadtrundfahrtbus

Am Dienstagnachmittag stießen ein Taxi und ein Stadtrundfahrtbus nahe des Dammtorbahnhofs zusammen. Beide Fahrer erlitten Verletzungen.

Die Polizei wurde gegen 14.15 Uhr in die Rothenbaumchaussee gerufen, nachdem ein Taxi in einen entgegenkommenden Stadtrundfahrtbus gefahren war, erklärte eine Polizeisprecherin.

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Der Taxifahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Busfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, konnte jedoch vor Ort behandelt und entlassen werden. Die übrigen Fahrgäste blieben laut Polizei unverletzt. (mp)