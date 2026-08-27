In Mundsburg kam es am Vormittag zu einem Crash. Wurde eine rote Ampel überfahren?

Zwei stark beschädigte Autos nach einem Zusammenstoß am Mundsburger Damm. NEWS5 / René Schröder

Am Mundsburger Damm hat es am Donnerstagvormittag gekracht. Die Kreuzung musste zeitweise gesperrt werden.

Um 10.55 Uhr ist es am Donnerstag am Mundsburger Damm auf Höhe der Kreuzung Lerchenfeld zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei waren zwei Pkw und ein Bus beteiligt. Die Kreuzung musste für etwa eine halbe Stunde teilweise gesperrt werden.

Taxi an Unfall beteiligt

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Auch ein Taxi war an dem Unfall beteiligt. Nach Angaben eines Reporters vor Ort gab der Taxifahrer an, dass ein aus dem Winterhuder Weg kommender Peugeot über eine rote Ampel gefahren sei und das Taxi deshalb in die Beifahrerseite des Wagens krachte. Die Polizei konnte diese Angaben nicht bestätigen.

Alle Beteiligten sollen laut Polizei mit leichten Verletzungen davongekommen sein. Der Reporter vor Ort hingegen berichtet von zwei älteren Insassen des Peugeot, die ins Krankenhaus gebracht worden sein sollen. (kla)