Tausende Liter Schiffsdiesel laufen in den Hafen – Feuerwehr im Großeinsatz

Auf der Veddel ist es am Donnerstagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Eine Schute schlug leck, mehrere Tausend Liter Schiffsdiesel liefen aus.

Wie ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr mitteilte, sei gegen 7 Uhr gemeldet worden, dass eine 28 Meter lange Schute auf dem Hovekanal leckgeschlagen ist. Auch einer der Dieseltanks wurde beschädigt. Rund 4000 Liter Schiffsdiesel liefen aus und verteilten sich auf 2000 Quadratmetern Fläche.

Kanal für Schiffsverkehr gesperrt

Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus, darunter auch die Feuerwehrtaucher, die nun unter der Wasserlinie das Leck abdichten. Parallel wird die Unglücksstelle mit sogenannten Öl-Schlängeln abgesperrt, um eine weitere Ausbreitung der Verschmutzung zu verhindern.