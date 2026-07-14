Hier lernen Polizeischüler taktische Maßnahmen und das SEK probt geheime Operationen – doch am Dienstag war das Gelände des Polizeipräsidiums am Bruno-Georges-Platz (Alsterdorf) fest in der Hand von kleinen Blaulicht-Fans. Beim „Kinder-Hit-Tag“ kamen tausende Besucher und erlebten Polizei und Feuerwehr hautnah.

Einmal im Streifenwagen oder Feuerwehrauto sitzen und eine Blaulichtfahrt erleben, oder den Polizeihubschrauber aus nächster Nähe sehen – dafür standen die Jungen und Mädchen lange an. Auch bei den Wasserwerfern gab es großen Andrang. Feuerwehrtaucher gaben in einem mit Wasser gefüllten Container mit Scheiben hautnahe Einblicke in ihre Arbeit. Mehr als 10.000 kleine und große Besucher kamen.

Kinder-Hit-Tag bei der Polizei: Spenden für die „Arche“

Anzeige

Polizisten bereiteten Snacks, Suppen und Bratwürste zu und schenkten Getränke aus. Die Einnahmen gehen neben weiteren Spenden in diesem Jahr an den Verein „Die Arche – Christliches Kinder- und Jugendwerk“. Die genaue Summe stand am Dienstagnachmittag noch nicht fest. Es soll ein beträchtlicher Betrag zusammengekommen sein.