Taschendiebstahl bei Einstieg in ICE – Polizei nimmt Täterinnen am Hauptbahnhof fest

Zivilfahnder der Bundespolizei habe am Freitagnachmittag im Hamburger Hauptbahnhof zwei Taschendiebinnen festgenommen. Sie hatten einen Fahrgast eines ICE beim Einstieg bestohlen.

Immer wieder warnt die Bundespolizei vor den Tricks der Taschendiebe in Hamburger Bahnhöfen. Zwei Zivilfahnder wurden am Freitag gegen 14.25 Uhr Zeuge einer dreisten Masche. Zwei offenbar professionelle Diebinnen (62 und 65 Jahre) nutzten das Gedränge beim Einstieg in einen ICE und stahlen einer Reisenden die Geldbörse aus seinem Rucksack.

Täterinnen von Zivilfahndern observiert

Die Frauen hatten aber nicht damit gerechnet, dass Zivilfahnder sie seit geraumer Zeit observierten. Als die Frauen mit ihrer Beute vom Tatort entfernen wollten, griffen die Polizisten zu. Die Bestohlene hatte den dreisten Diebstahl gar nicht bemerkt und war hocherfreut als die Beamten ihr die gestohlene Geldbörse übergaben. Gegen die Täterinnen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.