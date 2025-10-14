Tankstellen-Langfinger aus Hamburg klaut Zigaretten im Wert von 45.000 Euro

Ein Tankstellenangestellter aus Hamburg soll in Sittensen (Landkreis Rotenburg) über Monate hinweg Zigaretten im großen Stil gestohlen haben. Der 33-Jährige steht im Verdacht, Waren im Wert von rund 45.000 Euro entwendet zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Beamte hätten den Mann im September auf frischer Tat ertappt, als er während seiner Arbeitszeit zwei Müllsäcke mit gestohlenen Zigaretten in sein Auto lud.

In den Säcken lagen demnach 57 Stangen Zigaretten und rund 50 Päckchen mit Liquid für E-Zigaretten. Gegen den Mann wird nach dem Seriendiebstahl wegen besonders schweren und gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt. (dpa)