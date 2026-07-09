Polizisten laufen zu einem Einsatzort in der Talstraße in der Nähe der Reeperbahn. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Axel Heimken

Nach einem Raubüberfall auf einen 51-Jährigen auf St. Pauli hat die Hamburger Polizei einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Zudem durchsuchten Ermittler die Wohnung einer 18-jährigen mutmaßlichen Komplizin.

Der Überfall ereignete sich bereits am 24. Mai in der Talstraße. Nach Angaben der Polizei näherte sich der Täter seinem Opfer zunächst mit Tanzbewegungen, bevor er den 51-Jährigen plötzlich mit Pfefferspray attackierte.

Anschließend nahm er einen geringen Bargeldbetrag an sich, übergab die Beute an eine Begleiterin und flüchtete mit ihr. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Anzeige

Super-Recognizer wertet Videos mit aus

Im Zuge der Ermittlungen wertete das Landeskriminalamt Videoaufnahmen aus. Dabei unterstützte ein sogenannter Super-Recognizer der Bundespolizei – ein Beamter mit der besonderen Fähigkeit, Gesichter wiederzuerkennen. So gerieten ein 20-jähriger Syrer und eine 18-jährige Deutsche in den Fokus der Ermittler.

Anzeige

Am Dienstag durchsuchten Beamte die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen in Rothenburgsort und Harburg und stellten Beweismittel sicher. Der 20-Jährige wurde aufgrund eines Haftbefehls in Untersuchungshaft gebracht. Die 18-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. (rei)