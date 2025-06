Täter reißt 89-Jähriger Schmuck vom Körper – Fahndung erfolglos

Brutaler Übergriff in den eigenen vier Wänden: In Schnelsen ist eine 89-jährige Frau am Sonntag in ihrem Schlafzimmer überfallen worden. Ein Mann drang ins Haus ein, riss der Seniorin den Schmuck vom Körper und entkam. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 10.10 Uhr verschaffte sich der Täter Zutritt zu dem Einfamilienhaus an der Holsteiner Chaussee – offenbar durch eine offenstehende Terrassentür. Im Schlafzimmer traf er auf die Bewohnerin und forderte unter Anwendung körperlicher Gewalt die Herausgabe von Wertgegenständen.

Seniorin verletzt, Täter flüchtig

Der Täter entriss der Seniorin zwei Halsketten und ein Armband. Der 89-Jährigen gelang es, zu einer benachbarten Tankstelle zu flüchten, deren Mitarbeitende alarmierten die Polizei. Währenddessen griff der Täter nach weiteren Wertgegenständen und verschwand. Die Seniorin erlitt bei dem Angriff Gesichtsverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Trotz Fahndung blieb der Täter verschwunden. Der Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß und trug dunkle Kleidung. Ob er maskiert war, ist unklar. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (040) 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. (apa)