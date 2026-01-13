SUV-Fahrerin hinterlässt Schneise der Verwüstung in Eppendorf

Mehrere Stromkästen, eine Ampel und parkende Autos nahm eine Autofahrerin mit, als sie am Dienstagabend in Eppendorf von der Straße abkam. Mittlerweile ist die Frau in ein Krankenhaus gebracht worden. Es gibt Einschränkungen im Berufsverkehr.

Die Fahrerin des SUV hatte am frühen Abend aus noch ungeklärten Gründen auf dem Christoph-Probst-Weg in Eppendorf die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Die Frau war nach Polizei-Informationen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs.

Sie streifte laut Polizei mehrere Autos im fließenden Verkehr, stieß außerdem mit mehreren geparkten Wagen zusammen, touchierte eine Ampel und mehrere Stromkästen und krachte zum Schluss in eine Hauswand, wo der Wagen schließlich zum Stehen kam.

SUV-Fahrerin im Krankenhaus

Die Fahrerin wurde von den Einsatzkräften in ihrem Auto gefunden. Ein Sprecher der Polizei sagte, dass sie „merkwürdig“ gewirkt habe. Dass sie einen epileptischen Anfall erlitten hat, wie in anderen Medien berichtet wurde, konnte er nicht bestätigen.

Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Zu ihrem Alter und ihrem gesundheitlichen Zustand gibt es derzeit keine offiziellen Angaben. Trotz des immensen Sachschadens gab es keine weiteren Verletzten. Der Christoph-Probst-Weg ist am Abend noch voll gesperrt.