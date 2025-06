Superhirn der Bundespolizei wird Gepäckdieb zum Verhängnis

Sogenannte Recognizer haben ein hohes Erinnerungsvermögen und erkennen Menschen, die sie nur kurz gesehen haben, auch nach Monaten wieder. Solch ein Superhirn in Diensten der Bundespolizei hat nun am Hauptbahnhof (St. Georg) einen Gepäckdieb wiedererkannt und festgenommen.

Laut Bundespolizei soll ein Mann (38) am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr einem Reisenden (50) einen Koffer gestohlen haben. Das Opfer befand sich an einem Fahrkartenautomaten am Südsteg und hatte das Gepäckstück nur kurz aus den Augen gelassen. Als es den Verlust bemerkte, erstattete es Anzeige auf der Polizeiwache.

Kofferdieb erkannt und festgenommen

Die Beamten sichteten daraufhin das Videomaterial aus Überwachungskameras und identifizierten den Täter. Zivilfahnder, darunter ein Super-Recognizer, fahndeten im Umfeld des Bahnhofs nach ihm. Mit Erfolg: Der Beamte mit den Wiedererkennungsfähigkeiten erkannte den Kofferdieb im Umfeld des Hauptbahnhofs wieder und nahm ihn fest.