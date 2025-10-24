Super-Recogniser erkennt ihn wieder: Schließfach-Dieb am Hauptbahnhof geschnappt

Der Mann hatte in der Nacht zu Mittwoch unbemerkt zwei Schließfächer am Hauptbahnhof aufgebrochen und dabei Schaden in vierstelliger Höhe verursacht.

In der Nacht zum Mittwoch wurden zwei Schließfächer am Hauptbahnhof aufgebrochen. Der Schaden wurde am Vormittag von einem Bahn-Mitarbeiter bemerkt, dieser alarmierte die Bundespolizei. Was genau gestohlen wurde, ist laut Polizei noch unklar, der Schaden an den Fächern beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Auf Bildern der Überwachungskameras waren Tat und Täter gut zu erkennen. Den entscheidenden Hinweis lieferte schließlich ein sogenannter Super-Recogniser: Diese Beamten haben ein besonders gutes Gedächtnis für Gesichter und können auch Menschen zuordnen, die sie nur einziges Mal gesehen haben. Der Spezialist erkannte den Mann auf den Aufnahmen wieder.

Schließfach-Aufbrecher am Hauptbahnhof geschnappt

Bereits einen Tag später, am frühen Donnerstagmorgen, trieb sich der Verdächtige erneut am Hauptbahnhof herum. Der 29-Jährige wurde festgenommen und durchsucht, dabei wurde unter anderem das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Schraubendreher, gefunden.

Das könnte Sie auch interessieren: Teure Sicherheit: Olaf Scholz und seine Hamburger Wohnung

Der Mann gestand die Tat, machte aber keine weiteren Angaben. Er ist einschlägig vorbestraft und kam in Untersuchungshaft. Die Bundespolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. (mp)