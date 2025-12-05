Super Recognizer erkennt Diebin wieder – ein Jahr Gefängnis

Ein sogenannter Super Recognizer der Bundespolizei hat am Donnerstagnachmittag eine per Haftbefehl gesuchte Frau in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs wiedererkannt. Jetzt muss sie für fast ein Jahr ins Gefängnis.

Gegen 16.30 Uhr erkannte ein sogenannter Super Recognizer eine 41-Jährige in der Nähe des Hauptbahnhofs wieder. Als Bundespolizisten die Frau überprüften kam heraus, dass sie tatsächlich seit November mit einem Haftbefehl gesucht wird.

Super Recognizer erkennt Diebin wieder

Die Frau wurde festgenommen und zum Revier am Hauptbahnhof gebracht. Dann wurde die Frau in die Untersuchungshaftanstalt gebracht. Sie war wegen Diebstahls verurteilt worden. Sie muss nun eine restliche Freiheitsstrafe von 347 Tagen absitzen.

Das könnte Sie auch interessieren: Mädchen (13) auf Hamburger Schulhof geschlagen, getreten und rassistisch beleidigt

Super Recognizer sind speziell geschulte Einsatzkräfte mit außergewöhnlich guter Fähigkeit, sich Gesichter zu merken und Personen auch nach langer Zeit wiederzuerkennen. (mp)