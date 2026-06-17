„Super Recogniser“ schnappen Diebe – und erwischen sie gleich wieder beim Klauen

Am Hauptbahnhof erkennen Spezialfahnder zwei Diebe wieder. Kurz darauf schlägt einer von ihnen erneut zu.

Speziell geschulte „Super Recogniser“ der Bundespolizei haben zwei mutmaßliche Handtaschendiebe wiedererkannt – und ihnen wenig später gleich die nächste Straftat nachgewiesen.

Die beiden Männer (21 und 20) sollen bereits am 21. Mai einer 21-Jährigen auf einem Bahnsteig die Handtasche gestohlen haben. Beute: Wertgegenstände im Wert von rund 750 Euro, darunter auch ein Echtgoldarmband. Nach der Tat flüchteten der Syrer und der Algerier, Fahndungsbilder wurden erstellt.

Dieb nimmt herrenlosen Rucksack an sich

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Am Dienstag gegen 11.30 Uhr entdeckten Zivilfahnder die Verdächtigen auf dem Südsteg des Hauptbahnhofs wieder – und observierten sie. Dabei soll der 21-Jährige in eine S-Bahn der Linie S7 (Hauptbahnhof Richtung Altona) eingestiegen sein und erneut zugelangt haben: Er nahm einen herrenlosen Rucksack an sich, den ein 79-Jähriger in einer Sitzgruppe vergessen hatte. Wert: etwa 450 Euro.

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Am S-Bahnhof Jungfernstieg konnte der Rucksack sichergestellt und dem überglücklichen Besitzer zurückgegeben werden. Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen machten die Beamten zudem einen weiteren Fund: In seiner Unterhose versteckte er zehn Tütchen mit verkaufsbereiten Betäubungsmitteln.

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Trotz der Vorwürfe mussten beide Tatverdächtigen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden, da keine Haftgründe vorlagen. Gegen sie laufen nun Ermittlungen wegen Diebstahls, gegen den 21-Jährigen zusätzlich wegen Unterschlagung und Drogenhandels. (rei)