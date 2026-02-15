Er hat den Hauptbahnhof gerade erst betreten, beginnt automatisch die Gesichter zu scannen – da kommt ihm schon der erste Bekannte entgegen. „Den in der roten Hose kenne ich“, sagt Stefan Kröger (Name geändert). „Den haben wir schon mal festgenommen.“ Kröger ist Zivilfahnder der Bundespolizei und gehört zu den ein bis zwei Prozent der sogenannten Super-Recognizer. Er hat Tausende Gesichter im Kopf gespeichert und kann Verdächtige so in Sekundenschnelle wiedererkennen – auch Jahre später.





