Polizei

Süßes Verbrechen: Schoko-Dieb greift tief ins Regal

Michael Reis
Menschen gehen durch die Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof zwischen Ladengeschäften und Bahnsteigen.
Wandelhalle mit vielen Menschen und Ladengeschäften im Hamburger Hauptbahnhof, Hamburg, Deutschland, Europa

Nasch-Alarm im Hauptbahnhof: Ein Mann klaut Dutzende Schokoladentafeln – und hat noch mehr in der Tasche.


Am Montagabend griff ein 36-Jähriger in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof ordentlich zu: Insgesamt 28 hochpreisige Schokoladentafeln packte er in seine Tasche und verließ den Laden, ohne zu bezahlen.

Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und alarmierte die Bundespolizei. Die Beamten nahmen den Mann fest und durchsuchten ihn.

Schoko-Dieb entwendet auch vier Ringe

Dabei kamen neben der Schokolade auch vier gestohlene Ringe zum Vorschein. Die Beute im Wert von rund 185 Euro konnte vollständig sichergestellt und an das Geschäft zurückgegeben werden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Mann wurde nach den Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Hamburg diebstahl bundespolizei hauptbahnhof schokolade Polizei
Kommentare öffnen

Anzeige
Anzeige