Große Aufregung an der Alster: Polizisten springen ins Wasser

Polizeieinsatz an der Alster: Am späten Montagabend haben Polizisten in der Alster nach einer vermissten Person gesucht. Einige Zeit später wurde die Suche erfolglos abgebrochen.

Gegen 22 Uhr hatte ein Anwohner am Alsterufer beobachtet, wie eine Person vom Anleger Rabenstraße (Rotherbaum) in die Alster sprang und nicht wieder auftauchte. Der Zeuge wählte daraufhin den Notruf.

Polizeieinsatz an der Alster: Jacke mit Schlüssel und Handy gefunden

Kurz darauf traf eine Polizeistreife am Einsatzort ein. Die Beamten entdeckten einen Gegenstand im Wasser und sprangen in die Alster. Schon bald stellte sich der Gegenstand als eine Jacke heraus. Eine zweite, deutlich kleinere Jacke wurde kurz darauf von der Feuerwehr geborgen. In einer der Jacken wurden ein Schlüsselbund und ein Handy gefunden, das auf Ukrainisch eingestellt war.

Die Suche wurde im Laufe des Abends ausgeweitet. Feuerwehr, Polizei und DLRG suchten mit mehreren Booten, einer Drohne, Sonartechnik und Tauchern die Umgebung des Anlegers ab – ohne Erfolg. Um 0.40 Uhr wurde die Suche abgebrochen. Ob tatsächlich eine Person in die Alster gesprungen ist, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mp)