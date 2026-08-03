Polizei

Suchaktion beendet: 16-Jährige aus Harburg wieder aufgetaucht

Person mit weißer Schleife zeigt mit beiden Händen auf sich vor lilafarbenem Hintergrund.
Die 16-Jährige ist wieder da.

Die Hamburger Polizei suchte eine Woche lang nach einer 16-Jährigen und bat auch die Hamburger um Mithilfe. Jetzt ist sie wieder aufgetaucht.

Die Jugendliche hatte am Samstag, den 25. Juli, ihr Zuhause in der Straße Am Wall verlassen – und war seitdem vermisst.

Da für die 16-Jährige eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, suchte die Polizei auch öffentlich nach der Vermissten. 

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Eine Woche später wurde die Jugendliche in Hammerbrook gefunden. Hinweise auf eine Straftat gibt es laut Polizei nicht. Alle Suchmaßnahmen sind damit beendet. (mp)

Hamburg Polizei
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