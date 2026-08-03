Die Hamburger Polizei suchte eine Woche lang nach einer 16-Jährigen und bat auch die Hamburger um Mithilfe. Jetzt ist sie wieder aufgetaucht.

Die 16-Jährige ist wieder da. Polizei Hamburg

Die Jugendliche hatte am Samstag, den 25. Juli, ihr Zuhause in der Straße Am Wall verlassen – und war seitdem vermisst.

Da für die 16-Jährige eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, suchte die Polizei auch öffentlich nach der Vermissten.

Eine Woche später wurde die Jugendliche in Hammerbrook gefunden. Hinweise auf eine Straftat gibt es laut Polizei nicht. Alle Suchmaßnahmen sind damit beendet. (mp)