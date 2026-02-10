Sturz von Baugerüst – 58-jähriger Arbeiter stirbt

Sturz aus fünf Metern Höhe: Bei Bauarbeiten an einem Einfamilienhaus in Niendorf ist am Dienstagvormittag ein Arbeiter tödlich verunglückt.

Der 58-Jährige arbeitete zur Unfallzeit gegen 9.40 Uhr an der Straße Steendammswisch auf einem Baugerüst an dem Neubau, so die Polizei. Plötzlich stürzte er rund fünf Meter in die Tiefe. Warum er vom Gerüst fiel, ist nach Informationen der Beamten noch unklar.

Sturz von Baugerüst: Mann erleidet schwere Kopfverletzungen

Der Mann zog sich beim Sturz schwere Kopfverletzungen zu. Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten noch vor Ort, ihn zu reanimieren. Sie brachten ihn in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Der Mann erlag wenig später seinen Verletzungen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Landeskriminalamt übernommen. Auch das Amt für Bauordnung und Hochbau prüft den Vorfall. (mp)