Hackedicht! Mann stürzt mehrfach am Bahnsteig – und landet in der Zelle

Besorgte Reisende haben am Hauptbahnhof einen völlig betrunkenen Mann entdeckt, der mehrfach am Bahnsteig stürzte. Am Ende landete der 32-Jährige in einer Zelle der Bundespolizei.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend gegen 19 Uhr am Bahnsteig zu Gleis 13. Passanten beobachteten den Mann, der offensichtlich stark alkoholisiert war und ohne Fremdeinwirkung immer wieder stürzte. Aus Sorge alarmierten sie einen Rettungswagen.

Sturzbetrunken – aber kein medizinischer Notfall

Sanitäter untersuchten den Mann, stellten jedoch fest, dass kein medizinischer Notfall vorlag. Allerdings verhielt sich der 32-Jährige aggressiv gegenüber der Rettungswagen-Besatzung, sodass die Bundespolizei hinzugezogen wurde.

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Die Beamten stellten schnell fest, dass der Mann nicht mehr in der Lage war, alleine zu gehen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 3,27 Promille. Ein Arzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit, sodass der Mann zur Ausnüchterung in eine Zelle gebracht wurde. Später durfte er die Wache wieder verlassen. (rei)