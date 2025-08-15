Sturz bei Bauarbeiten in Stadtvilla – Arbeiter in Lebensgefahr

Bei Sanierungsarbeiten in einer Stadtvilla ist es am Freitagmorgen in Rotherbaum zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein Zimmermann fiel durch eine Decke und stürzte in die Tiefe. Er wurde dabei schwer verletzt.

Zu dem Unglück kam es gegen 10.25 Uhr an der Rothenbaumchaussee. Bei Sanierungsarbeiten fiel ein Arbeiter durch ein Loch im Fußboden mehrere Meter in die Tiefe. Das Loch soll zuvor mit einer zerbrechlichen Rigips-Platte abgedeckt gewesen sein.

Lebensgefahr: Arbeiter mit Notarzt ins Krankenhaus

Das Sturzopfer erlitt dabei laut Feuerwehr lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zusammen mit dem für Unfälle auf Baustellen zuständigen Amt.