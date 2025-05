Dramatischer Zwischenfall auf der Elbe: Nach einem plötzlichen Stromausfall wurde der historische Raddampfer „MS Queen“ mit rund 300 Passagieren an Bord manövrierunfähig – und krachte gegen einen Anleger an der Hamburger Überseebrücke. Ein Fahrgast wurde verletzt, ein Gutachter soll die Ursache klären. Was über die Panne und den Schaden bekannt ist.