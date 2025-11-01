Stromausfall in Pflegeheim: Sauerstoffgeräte drohen sich abzuschalten

Dramatischer Einsatz in Hamburg-Billstedt: Am Samstagabend fiel kurz nach 19 Uhr in der Straße Oberschleems und einigen angrenzenden Straßen der Strom aus. Betroffen war auch ein Pflegeheim, in dem sechs Personen auf Sauerstoffgeräte angewiesen waren, die sich nach kurzer Zeit abgeschaltet hätten.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um die betroffenen Bewohner des Seniorenheims mit mobilen Sauerstoffgeräten aus den Rettungswagen zu behandeln.

Stromausfall in Seniorenheim: Sauerstoffversorgung in Gefahr

Die Sauerstoffgeräte im Heim haben einen Akku als Puffer für Stromausfälle, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage. Sie laufen also auch bei einem Stromausfall noch eine Weile weiter. Aber da nicht abzusehen war, wie schnell Hamburg Energie die Stromversorgung wiederherstellen kann, alarmierte die Feuerwehr auch das Technische Hilfswerk (THW), um bei Bedarf eine Notversorgung mit Elektrizität aufzubauen, sodass die Versorgung der sechs Bewohner auf jeden Fall gesichert ist.

Benötigt wurde das glücklicherweise nicht. Rund eine Stunde nach dem Alarm hatte Hamburg Energie den Stromausfall behoben, und die Geräte waren wieder am Netz.