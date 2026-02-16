Stromabnehmer von S-Bahn brennt: Zwei Züge werden evakuiert, massive Verspätungen

Zwischenfall bei der S-Bahn in Altona-Nord: In der Nähe des Bahnhofs Diebsteich sind am Montagabend zwei Züge auf freier Strecke liegengeblieben. Bei einem hat ein Stromabnehmer angefangen zu brennen. Es kommt zu massiven Verspätungen auf allen Linien.

Laut Feuerwehr handelt es sich um Züge der Linien S2 und S5. Die Einsatzkräfte befinden sich demnach auf der Anfahrt zum Einsatzort nahe der Straße Plöner Stieg. Sie bereiten die Evakuierung der beiden S-Bahnen vor.

Auch die Bundespolizei ist im Einsatz und verschafft sich einen Überblick über die Situation. Einem Sprecher zufolge ist der Fahrstrom im nahegelegenen Bahnhof Altona abgeschaltet.

Laut Deutscher Bahn kommt es zu Verspätungen auf allen S-Bahn-Linien. Den Grund umschreibt der Konzern mit „technischen Störungen“. Zur Zeit werden demnach viele Züge durch den Citytunnel über die Haltestelle Jungfernstieg geleitet. „Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit innerhalb der Innenstadt auch die U-Bahnen und Linienbusse“, rät die Bahn ihren Fahrgästen.