Streit zwischen Männergruppen – dann kommt eine Schusswaffe ins Spiel

Im Hamburger Schanzenviertel kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann eine Schusswaffe bei sich trug. Die Polizei ermittelt und durchsucht Wohnungen.

Ein 36 Jahre alter Mann hat bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen im Hamburger Stadtteil Sternschanze eine Schusswaffe bei sich getragen. Ein Zeuge rief am Dienstagabend die Einsatzkräfte in die Susannenstraße, wie ein Polizeisprecher sagte.

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Der Einsatz sei nicht abgeschlossen, die Polizei führe am Mittwochmorgen Durchsuchungen an verschiedenen Adressen durch. (dpa/mp)