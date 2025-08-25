Streit vor Millerntor-Stadion eskaliert: Dortmund-Fan stirbt im Krankenhaus

Tödlicher Vorfall nach dem Bundesligaspiel des FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund: Am Samstagabend ist ein 39-Jähriger vor dem Millerntor-Stadion so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich gegen 23.20 Uhr noch zahlreiche Menschen am Harald-Stender-Platz auf. Der offenbar alkoholisierte 39 Jahre alte Dortmund-Fan soll laut Polizei wiederholt eine Gruppe belästigt haben. Daraufhin soll ihn ein 22-Jähriger aus dieser Gruppe weggestoßen haben. Der Mann stürzte, schlug mit dem Kopf auf den Boden und verlor sofort das Bewusstsein.

St. Pauli: 39-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Umstehende leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Sanitäter übernahmen die Reanimation und brachten den Mann unter Notarztbegleitung ins Krankenhaus. Dort erlag er am Sonntagnachmittag seinen schweren Verletzungen.

Die beteiligte Personengruppe hatte den Vorplatz bereits verlassen, als die Polizei eintraf. Im Laufe der Nacht ermittelten Einsatzkräfte jedoch die Anschrift des 22-jährigen deutschen Staatsangehörigen in Eimsbüttel und nahmen ihn vorläufig fest.

Mordkommission ermittelt – Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen übernahm zunächst der Kriminaldauerdienst, mittlerweile führt die Mordkommission (LKA 41) zusammen mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Untersuchungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 22-Jährige wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall am Millerntor-Stadion beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. (zc)