Streit vor Flüchtlingsunterkunft eskaliert: Mann mit Messer verletzt

In einer Flüchtlingsunterkunft in Bahrenfeld ist es zu einer schweren Auseinandersetzung gekommen: Ein Mann hat ein Messer gezogen und zugestochen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher. Sanitäter brachten den Mann mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus. Der Mann sei während der gesamten Fahrt ansprechbar gewesen, hieß es.

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Beamte nahmen einen Verdächtigen fest. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Worum es in dem Streit ging, war zunächst unklar. (dpa)