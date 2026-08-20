Ein Streit am ZOB löst einen Großeinsatz aus – mehrere Streifenwagen sind im Einsatz. Was ist passiert?

Am Busbahnhof ZOB in St. Georg ist es am Donnerstagmorgen zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Auslöser war ein Streit um die Mitfahrt in einem Flixbus, an dem sich dann rund 20 Personen beteiligt haben.

Wie die Polizei bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 10.20 Uhr zum ZOB an der Adenauerallee gerufen. In dem vorausgegangenen Notruf wurde eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Deshalb rückten gleich mehrere Streifenwagen an.

Mehrere Streifenwagen rücken zum ZOB an

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Laut dem Lagedienst der Polizei soll dem Tumult ein Streit an einem Flixbus vorausgegangen sein. Nach MOPO-Informationen wurde einer Frau die Mitfahrt verweigert. Daraufhin ergriffen rund 20 Personen für die beiden Streitparteien Partei. Es kam zu Schubsereien und Beleidigungen.

Verletzte gab es dabei nicht. Die Polizei trennte die Streithähne, hatte danach aber jede Menge mit Schreibereien zu tun. Mehrere Personen erstatteten gegenseitig Anzeige wegen Beleidigung.