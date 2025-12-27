Streit nach Trauerfeier in Moschee: Großeinsatz für Polizei

Am Ruwoldtweg im Hamburger Stadtteil Steilshoop ist es am Samstagabend im Umfeld einer Trauerfeier in einer Moschee zu einer Auseinandersetzung gekommen, die einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst hat. Auslöser der Eskalation sollen zwei Männer gewesen sein, die kurz nach 20 Uhr nahe der dortigen afghanischen Al Tawheed Moschee aufeinander losgegangen sind.

Einer der Männer wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung der blutenden Kopfwunde in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst bestand der Verdacht, dass ein Messer im Spiel gewesen sei, dieser hat sich jedoch nicht bestätigt. Fotos von einem Reporter vor Ort zeigen eine größere Menschenmenge und zahlreiche Polizisten, teilweise mit Hunden.

Das könnte Sie auch interessieren: Winterdienst rückt aus: Es ist wieder glatt auf Hamburgs Straßen!

Schätzungsweise 15 Streifenwagen waren angerückt und sperrten teilweise die Straße ab. Ein Mann wurde in Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht. Zudem fahndete die Polizei im Nahbereich nach weiteren möglichen Beteiligten. Die Gruppe von zunächst ungefähr 50 aufgebrachten Personen löste sich schnell auf, als die Polizei eintraf. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.