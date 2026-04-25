Streit am Stadtrand: Mann niedergestochen und schwer verletzt – Teenager in Haft

In einer Wohnunterkunft in Volksdorf ist am Samstagmorgen ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Einen Tatverdächtigen nahmen Polizisten vor Ort fest. Die Mordkommission ermittelt.

Laut Polizei waren die Beamten und Rettungskräfte gegen 8.15 Uhr zu einer Wohnunterkunft an der Eulenkrugstraße gerufen worden. Von dort wurde ein schwer verletzter Bewohner gemeldet. Am Einsatzort trafen die Beamten auf einen blutenden Mann (37). Er war mit einem Messer schwer verletzt worden und kam mit dem Notarzt in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe laut Polizei nicht.

Mordkommission übernahm Ermittlungen

Vor Ort nahmen Polizisten einen 18-Jährigen fest. Der war ersten Ermittlungen zufolge mit dem 37-Jährigen in einen Streit geraten und soll dann zugestochen haben. Er kam in U-Haft. Aufgrund der Tatausführung und der Schwere der Verletzungen gehen die Ermittler der Mordkommission von einem versuchten Tötungsdelikt aus.