Streit um Fahrpreis im Taxi eskaliert – Fahrgast zückt Messer

In Billstedt ist es am Samstagabend zu einem Einsatz mehrerer Streifenwagen gekommen. Zuvor hatte es in einem Taxi einen Streit über den Fahrpreis zwischen einem Gast und dem Fahrer gegeben. Auch ein Messer war im Spiel.

Wie die MOPO erfuhr, spielte sich der Vorfall gegen 20.10 Uhr an der Reclamstraße nahe dem dortigen Polizeirevier ab. Ein Mann ließ sich dort mit einem Taxi hinfahren. Laut Polizei kam es anschließend zu einem Zahlungsstreit, weil der Fahrgast den Preis bemängelte. Dabei soll er ein Messer in der Hand gehalten haben.

Fahrgast flüchtet mit Messer in der Hand

Ein Passant, der auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurde, rief die Polizei und versuchte, den Fahrgast festzuhalten, als dieser ausstieg und flüchtete. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach ihm. Schließlich konnte er im Bereich der Möllner Landstraße vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.