Streit in Hamburger S-Bahn eskaliert – Mann zückt Reizgas

Zwei Männer, 25 und 47 Jahre alt, sind am Samstagabend in einer S-Bahn in Streit geraten. Die Bahn war vom Hamburger Hauptbahnhof nach Wilhelmsburg unterwegs. Als die beiden in Wilhelmsburg ausstiegen, zückte der 25-Jährige plötzlich Reizgas.

Gegen 17.45 Uhr gerieten die beiden nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Bahn in einen lautstarken Streit. Die Hintergründe sind bislang unklar. Auf dem Bahnsteig in Wilhelmsburg soll der 25-Jährige den 47-Jährigen Reizgas direkt ins Gesicht gesprüht haben.

Sicherheitsmann hält 25-Jährigen fest

Der Beschuldigte wollte sich vom Tatort entfernen. Er wurde jedoch von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Polizisten konnten die Flasche mit dem Reizgas in der Kleidung des Mannes finden und sicherstellen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung eingeleitet. Anschließend musste der Tatverdächtige entlassen werden.

Der 47-Jährige erlitt erhebliche Augenreizungen und wurde von einem Rettungswagen vor Ort versorgt. Die Bundespolizei führt die weiteren Ermittlungen. (mp)