Streit in Rostock eskaliert: 23-Jähriger mit Messer verletzt

Abgebrochene Flaschenhälse und ein Messer: Am Mittwochabend eskalierte ein Streit zwischen zwei Gruppen in Rostock. Ein 23-Jähriger wurde verletzt.

Aus bislang ungeklärten Gründen sei es um kurz nach 22 Uhr am Friedhofsweg zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer sieben- und einer vierköpfigen Gruppe gekommen, teilte die Polizei mit.

Messer-Einsatz in Rostock

Die kleinere Gruppe habe den 23-jährigen Mann dann mit abgebrochenen Flaschenhälsen sowie einem Messer bedroht. Er habe eine leichte Schnittverletzung an einem Finger erlitten und sei mit Verdacht auf einen Armbruch ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach mehrfachem Messerangriff am Hauptbahnhof: Frau soll dauerhaft in Psychiatrie

Gegen einen 19-Jährigen, der den 23-Jährigen mit dem Messer bedroht hat, und gegen zwei weitere bislang unbekannte Täter wurde nach weiteren Angaben der Polizei eine Anzeige wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (dpa/mp)