Streit eskaliert: Mann schwer am Kopf verletzt – Mordkommission ermittelt

An der Maretstraße in Harburg ist es am Samstagnachmittag zu einem Einsatz von Polizei und Notarzt gekommen. Dabei wurde ein Schwerverletzter aufgefunden. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte der Polizei gegen 17.35 Uhr zu einem Haus an der Maretstraße gerufen. Dort befinden sich nach MOPO-Informationen Monteursunterkünfte. Hier soll ein betrunkener Mann (60) mit einem Gegenstand auf seinen schlafenden Mitbewohner eingeschlagen haben.

Das Opfer erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und kam mit dem Notarzt in eine Klinik. Aufgrund der Tatausführung gehen die Beamten von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Der 60-Jährige wurde festgenommen und kam in U-Haft.