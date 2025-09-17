mopo plus logo
Kosmetik-Studio in der Neustadt durchsucht – schwere Vrwürfe gegen Betreiberin

Polizisten vor dem Kosmetistudio an der Wexstraße. Foto: Scoopic

  • Neustadt

Streit in Kosmetikstudio in Hamburg – Polizei rückt an

In einem Kosmetikstudio in der Hamburger Neustadt ist es am Mittwochmorgen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Angestellte hatten die Beamten gerufen und einen Streit unter ehemaligen Geschäftspartnern gemeldet.

Zu dem Einsatz kam es laut Polizei gegen 10.15 Uhr an der Wexstraße. Dort soll es zu einem Streit zwischen der Betreiberin eines Kosmetikstudios und einem ehemaligen Geschäftspartner gekommen sein. Die Polizei trennte die Streithähne und nahm Personalien auf.

Streit in Kosmetikstudio um Einnahmen

Zeugen wollen gehört haben, dass es bei dem Streit um Geschäftseinnahmen ging. Zudem soll vom ehemaligen Geschäftspartner der Vorwurf geäußert worden sein, dass Mitarbeiter des Studios nebenbei Bürgergeld kassieren sollen. Die Polizei ermittelt.

Die MOPO kontaktierte die Inhaberin des Studios. Sie bestätigte, dass es in der Vergangenheit zu Problemen mit einem Geschäftspartner gekommen war, der heute eskaliert sei. Zu Hintergründen wollte sie sich nicht äußern.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

