Blutiger Streit: Gast bedroht Angestellten – der greift zum Dönermesser

Ein Streit in einem Dönerladen in Neuallermöhe ist eskaliert: In dem Imbiss am Edith-Stein-Platz bedrohte ein Gast einen Angestellten – der setzte sich mit einem langen Fleischmesser zur Wehr und verletzte den Angreifer schwer.

Die Polizei wurde gegen 21.40 Uhr alarmiert. In dem Dönerladen gab es Streit zwischen einem 25-jährigen Gast und einem ebenso alten Mitarbeiter. Der Angestellte verwies den Gast des Ladens, was dieser verweigerte. Daraufhin eskalierte die Situation.

Gast schnappt sich Messer und bedroht Angestellten

Wie ein Beamter des Lagedienstes der MOPO sagte, flog zunächst ein Plastikstuhl durch das Lokal. Dann schnappte sich der Kunde ein Küchenmesser und bedrohte damit den Angestellten des Lokals.

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Der wiederum wehrte sich den Angaben nach, indem er zu seinem langen Dönermesser griff und damit den Gast am Rücken verletzte. Laut Polizei erlitt der Kontrahent dabei eine schwere Schnittverletzung, die im Krankenhaus operiert werden musste. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Dönerverkäufer wegen gefährlicher Körperverletzung.