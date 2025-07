Streit in Hamburger Wohnung löst Großeinsatz aus

Am Samstagabend hat ein möglicher Fall von häuslicher Gewalt in Eidelstedt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Um 23:02 Uhr alarmierte die Besatzung eines Rettungswagens die Polizei zu einer Wohnung in der Straße Karkwurt. Die Sanitäter waren ursprünglich wegen einer verletzten Person gerufen worden, doch vor Ort spitzte sich die Situation offenbar zu.

Viele offene Fragen nach nächtlichem Einsatz

Die Einsatzkräfte trafen auf eine Person mit einer Schnittverletzung am Bein. Mit Unterstützung der Polizei wurde sie in den Rettungswagen gebracht und ins Krankenhaus eingeliefert. In der Wohnung befand sich eine weitere Person, die von den Beamten verwiesen wurde. Ob die Verletzung tatsächlich durch ein Messer verursacht wurde und ob dies in der Nacht geschah, ist derzeit noch unklar.

„Die genauen Umstände sind derzeit noch ungewiss“, erklärte die Polizei auf Anfrage der MOPO. Die Hintergründe des Vorfalls bleiben bislang rätselhaft. (apa)