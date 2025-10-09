Streit in Hamburger Wohnheim – Mann mit Messer verletzt

In einem Wohnheim in Winterhude sind am Donnerstagabend Streitigkeiten zwischen Bewohnern eskaliert. Ein Mann wurde dabei mit einem Messer am Rücken verletzt.

Nach Polizeiangaben war gegen 17.55 Uhr ein Konflikt zwischen zwei Männern in einer Wohnunterkunft von Fördern und Wohnen am Tessenowweg gemeldet worden. Da ein Messer im Spiel war, rückten mehrere Streifenwagen an.

Mann mit Messer am Rücken verletzt

Als die Beamten eintrafen, waren beide Männer bereits verletzt. Einer von ihnen erlitt Schnittwunden am Rücken, weshalb zwei Rettungswagen und ein Notarzt angefordert wurden. Laut dem Lagedienst der Polizei bestand jedoch keine Lebensgefahr. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Auch der mutmaßliche Angreifer war leicht verletzt und wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht nun die Hintergründe der Auseinandersetzung.