Streit in Hamburger Park eskaliert: Mann sticht auf Bekannten ein

Große Aufregung in einem Park in Wilhelmsburg: Zwei Männer geraten in Streit – plötzlich eskaliert die Situation völlig, einer der Kontrahenten greift zum Messer.

Gegen 19.45 Uhr wurde die Polizei alarmiert: In einer Parkanlage an der Veringstraße war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, wie ein Sprecher der MOPO sagte. „Beide Personen kannten sich und waren alkoholisiert“, fügte er hinzu.

Mann am Oberkörper durch Stich verletzt

Im Verlauf des Streits soll einer der Männer ein Messer gezogen und auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Das Opfer hatte dabei Glück im Unglück: Es erlitt nur leichte Verletzungen am Oberkörper und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Aufgrund der Erstmeldung wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber mit Notarzt alarmiert, der jedoch nicht eingesetzt werden musste.

Das könnte Sie auch interessieren: Grill-Unfall am See: Kleiner Junge schwer verletzt – Zeugen gesucht

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort und sperrten den Bereich weiträumig ab. Der mutmaßliche Täter wurde von Zeugen bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten und anschließend vorläufig festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. (idv)