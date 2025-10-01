Streit in Hamburger Goldgeschäft – Mann mit Messer verletzt

Am Mittwochmittag kam es in St. Georg zu einem Großeinsatz der Polizei: In einem Goldgeschäft gerieten zwei Männer in Streit, der schließlich handgreiflich wurde. Dabei erlitt ein Mann eine leichte Messerverletzung.

Die Polizei wurde laut Sprecherin gegen 13 Uhr zum Steindamm gerufen. In dem Goldgeschäft war ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert, wobei einer von ihnen oberflächlich mit einem Messer verletzt wurde.

Täter flüchtet unerkannt

Der mutmaßliche Täter flüchtete unerkannt. Während Sanitäter den Verletzten versorgten und in ein Krankenhaus brachten, suchten mehrere Streifenwagen nach dem Flüchtigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.